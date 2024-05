Hospital de Viana do Castelo abre inquérito à morte de doente na urgência

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho abriu um processo de inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem na urgência do hospital de Viana do Castelo, na sexta-feira, a quem foi atribuída a pulseira verde.

A família acusa o hospital de negligência.

O Jornal de Notícias (JN) noticiou que o homem, de 57 anos, morreu na sexta-feira, cerca de sete horas depois lhe ter sido atribuída pulseira verde na triagem.

A agência Lusa enviou esta terça-feira, por escrito, um pedido de esclarecimento ao Ministério da Saúde e à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e aguarda resposta.

Segundo o JN, e com base no testemunho de um familiar, "o homem deu entrada no hospital na última sexta-feira, cerca das 11h30 horas, apresentando sintomas como dor no peito e um braço dormente".

Na triagem, acrescenta o diário, "foi-lhe atribuída pulseira verde (para situações menos urgentes, que podem aguardar atendimento no espaço de 120 minutos)".

O homem "não terá sido atendido até cerca das 15h30 horas, quando caiu inanimado na sala de espera", refere o jornal, acrescentando que o homem "foi socorrido nessa altura, mas perto das 19h00 foi comunicado o óbito à família".