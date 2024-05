Diretor-executivo do SNS entrega relatório à ministra da Saúde

O diretor-executivo do SNS apresentou à nova ministra da Saúde, a 23 de abril, a demissão da Direção Executiva do SNS .

Pelas 18h00, o demissionário Fernando Araújo estava no Ministério da Saúde, em Lisboa, para uma reunião com Ana Paula Martins.

"Esta difícil decisão permitirá que a nova Tutela possa executar as políticas e as medidas que considere necessárias, com a celeridade exigida, evitando que a atual DE-SNS possa ser considerada um obstáculo à sua concretização", sublinhou Fernando Araújo, que está no cargo desde 1 de janeiro de 2023. Tinha sido nomeado pelo anterior Governo socialista.

Na altura, Fernando Araújo pediu que a data de produção de efeitos da demissão "seja o dia seguinte a apresentarmos o relatório da atividade exigido pela tutela".

Uma semana depois do anúncio da demissão, foi noticiado que o diretor-executivo do SNS recusou fazer o Plano de Verão para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), pedido pelo novo Governo.

A ministra da Saúde disse pensar que o plano de verão para o Serviço Nacional de Saúde "já estivesse programado", tendo ficado "surpreendida" porque contava estar a trabalhar já para o de inverno.