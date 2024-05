Chuva no Norte e Centro. Temperaturas sobem a partir de quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA prevê para esta terça-feira precipitação no Norte e Centro, pontualmente mais intensa no Interior durante a tarde, e sendo pouco provável no Sul.

Nas regiões Norte e Centro, as previsões apontam para períodos de chuva ou aguaceiros no litoral, estendendo-se às restantes regiões a partir do final da manhã, podendo ser mais intensos e pontualmente acompanhados de trovoada no interior Norte durante a tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas a partir da tarde.

O IPMA aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura máxima no Interior.

Na região Sul, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início da tarde, em especial no Alto Alentejo.

Durante a manhã o céu deverá apresentar-se muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do meio da tarde e o vento deverá ser fraco a moderado, soprando por vezes forte nas terras altas, em especial a partir do fim da manhã, e rodando temporariamente para oeste na faixa costeira do sotavento algarvio durante a tarde.

Em perigo muito elevado de incêndio rural, o IPMA colocou os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim.