Buscas em lar ilegal em Gaia por suspeita de maus-tratos a idosos

Um lar de idosos, sem licença de utilização, em Vila Nova de Gaia, foi esta terça-feira alvo de buscas, sendo suspeito de crimes de maus-tratos contra idosos, revelou o Ministério Público (MP).

Na nota publicada no "site" do MP, lê-se que foram feitas "buscas numa residência de acolhimento de idosos, sem licença de utilização, localizada na zona de Vila Nova de Gaia, tendo o acesso a um "anexo" sido negado às inspetoras da Unidade de Fiscalização Norte da Segurança Social".

"O processo teve origem em denúncia anónima e os factos são suscetíveis de constituir crimes de maus tratos contra idosos", adianta a publicação.

Acrescenta o MP que estas buscas são realizadas pela PSP, com a participação de médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e de elementos do Instituto da Segurança Social.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e está sujeito a segredo de justiça, conclui a publicação.