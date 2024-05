Mais de meia tonelada de cocaína disfarçada em sumos de fruta apreendida pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, nos últimos dias, mais de meia tonelada de cocaína que estava dissimulada em embalagens de sumos de fruta.

Em comunicado esta segunda-feira, a PJ dá conta que a substância é proveniente da América Latina e tinha sido descarregada no porto de Sines.

No decorrer da operação foram detidas três pessoas com idades entre os 49 e os 52 anos. Tratam-se de dois estrangeiros e um português.

No âmbito desta investigação, e em conjunto com as autoridades espanholas, foi ainda possível localizar um outro contentor no porto de Vigo que continha mais 490 quilos de cocaína que se encontravam dissimulados entre uma carga de melões.

De acordo com a PJ, as investigações a este tráfico prosseguem.