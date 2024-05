Chuva vai manter-se no Interior Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, em especial no interior Norte e Centro e durante a tarde, e sendo pouco prováveis na região Sul.

O vento deverá ser fraco a moderado de oeste/noroeste, por vezes forte nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul e a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 23ºC em Faro e Santarém, e os 14ºC Guarda, e as mínimas entre os 14ºC, em Setúbal, e os 5ºC, na Guarda.

A partir de quarta-feira o IPMA aponta para uma pequena subida de temperatura em que as máximas devem variar aproximadamente entre 14 e 30°C, podendo alcançar 30 e 32°C na região do vale do Tejo e a Sul, e as mínimas entre 4 ou 17°C.