Trânsito condicionado na A5 e A1 para manutenção a partir de segunda-feira

O trânsito vai estar condicionado na A5 e na A1 a partir de segunda-feira, no concelho de Oeiras, Grande Lisboa, e na zona de Pombal, distrito de Leiria, respetivamente, para obras de manutenção, anunciou hoje a Brisa Concessão Rodoviária.

De acordo com a mesma fonte, o condicionamento na A5 vai ocorrer entre Linda-a-Velha e o Estádio Nacional, em ambos os sentidos, nas noites de segunda a sexta-feira, com trabalhos a decorrer sempre entre as 23:00 e as 06:00 da manhã.

Também a circulação na A1 será condicionada, pelo mesmo motivo, em ambos os sentidos, no viaduto do rio Anços, na zona de Pombal, entre as 10:00 de segunda-feira e as 10:00 de quinta-feira.