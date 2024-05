Meteoro foi parar ao Atlântico? Geofísico considera prematuro dizer se caiu e onde

O geofísico Rui Gonçalves informou que duas das quatro câmaras em Portugal da rede AllSky7 registaram o meteoro visto sábado em Portugal, mas afirmou ser prematuro dizer se caiu e onde.

O professor do Instituto Politécnico de Tomar salientou, em declarações à agência Lusa, ser necessário "juntar mais dados" para conseguir calcular a trajetória.

Segundo o investigador, o fenómeno foi observado "desde a costa francesa ao sul do Algarve".

Embora tenha reforçado que é agora necessário cruzar dados, e que esse trabalho não é imediato, acrescentou que membros espanhóis da rede, país onde existe mais equipamento e maior possibilidade de fazer registos com o céu limpo, estimam que do meteoro "não caiu quase nada, ou foi parar ao Atlântico", segundo os dados preliminares do Instituto de Astrofísica da Andaluzia.

Em Portugal, na câmara de Tomar "o registo é muito bom", em São Brás de Alportel apenas apanhou "o início do evento" e em Braga e Sesimbra o céu estava nublado e vê-se apenas o clarão, sem imagem.