Astrofísico diz que meteoros como o desta noite normalmente vaporizam-se na atmosfera

A afirmação é feita pelo investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Universidade de Coimbra Nuno Peixinho, segundo o qual "estes bólides", devido à elevada velocidade a que se deslocam , podem dar a sensação de estarem a uma distância e, afinal, "não estarem assim tão perto" de onde é observado.

Nuno Peixinho explicou que anualmente caem 50 mil toneladas de poeiras do espaço na Terra e que existe uma rede de câmaras em Portugal e Espanha, acionadas automaticamente, para registar esses fenómenos e que, através do cruzamento desses dados, é possível perceber se caiu ou não e calcular, com alguma margem de erro, o local.

"São bocados de rocha que vêm a grande altitude e velocidade, entre os 10 e os 70 quilómetros por segundo", explicou Nuno Peixinho, em declarações à agência Lusa.

Segundo o investigador, tal como as estrelas cadentes, embora estas sejam muito mais pequenas, consomem-se na atmosfera e é desse processo químico que resulta o rasto de luz que se vê, que no caso do azul "indica que o tipo de material que está a arder, a vaporizar, é o magnésio".

"Como andam a vários quilómetros por segundo, contra o ar, a pressão que aquilo faz na atmosfera é tão grande que as temperaturas atingem facilmente os 25 mil graus, e a essa temperatura vaporiza tudo", sublinhou Nuno Peixinho, para quem, enquanto cientista, seria interessante ter material para analisar.