Pacto Climático Europeu e Zero desafiam eurodeputados portugueses a defenderem as metas da COP 28

Duarte Costa afirma que, para além da antecipação da neutralidade carbónica para 2040, a União Europeia deve mobilizar-se para reduzir 80% da dependência de combustíveis fósseis até 2030 e a eutralidade do setor energético em 2035. O responsável lembra que as decisões em Bruxelas podem responder diretamente às necessidades do país.

“Eu sinto que infelizmente se fala muito em todas as questões, mas de uma forma muito superficial. Nos debates televisivos, o que vemos é uma manifestação de intenções, mas concretamente no plano das propostas, não tenho visto nada. Isso e uma falha grave. Por isso, é importante discutir a antecipação das metas de neutralidade carbónica e os instrumentos para alcançar essa essa neutralidade", afirma.

Em declarações à Renascença, Duarte Costa, embaixador do Pacto Climático Europeu para a ação climática e também cabeça de lista do Volt Portugal para as eleições de 09 de junho, diz que o debate político não tem refletido as preocupações ambientais.

Os candidatos portugueses às eleições europeias devem comprometer-se, durante a campanha eleitoral, a defenderem as principais conclusões que a COP 28, a cimeira global do clima aprovou no Dubai.

“Por exemplo, no setor da mobilidade precisamos de nos libertar da dependência dos combustíveis fósseis. Isso significa colocar a União Europeia a investir em linhas de alta velocidade para ligar todas as capitais europeias. Precisamos de reforçar o investimento em ciclovias para as pessoas andarem de bicicleta em segurança. Também precisamos de olhar para a agricultura e para um sistema alimentar que, neste momento, tem graves problemas de sustentabilidade, não só ambiental. Há problemas económicos porque, com as alterações climáticas, o que temos visto é que os agricultores precisam cada vez mais de subsídios para continuar a produzir”, aponta.

As questões relacionadas com o meio ambiente estão a ser discutidas, até domingo, no “Festival Ativa Ação Climática”, que decorre no centro de Lisboa, junto ao Campo dos Mártires da Pátria.

O Festival Ativa é organizado pela associação ambientalista Zero, coordenadora em Portugal do Pacto Climático Europeu, “para trazer as questões das alterações climáticas para o quotidiano de todas as pessoas” e divide-se em workshops, música, dança, documentários, debates, expressões artísticas e outras atividades desportivas como yoga, pedalada e plogging", de acordo com um comunicado de imprensa.

Neste sábado, pelas 10h45, vão ser apresentadas as propostas dos embaixadores do Pacto Climático Europeu para os candidatos às eleições europeias.

A Iniciativa pretende desafiar toda a sociedade civil e, através dela, todos os candidatos às eleições europeias, a serem ambiciosos nos processos de descarbonização.