Obra Católica das Migrações admite discurso de intolerância entre os católicos

As organizações católicas que lidam com imigrantes e refugiados querem ajudar a combater os discursos de ódio. Nesse sentido, propõem-se apresentar um documento que vai servir de objeito de reflexão e contribuir para formar os crentes para a importância da tolerância e integração social e multicultural.

O assunto foi debatido pelas estruturas que integram o Fórum de Organizações para a Migração e Asilo, que estiveram reunidas, esta sexta-feira, na Conferência Episcopal Portuguesa.

A Obra Católica das Migrações é uma das organizações participantes. Em declarações à Renascença, a diretora Eugénia Quaresma admite que também há um discurso de intolerância ao imigrante e refugiado, entre aqueles que defendem o catolicismo.

“Ouvem-se alguns comentários, sim. Nós precisamos de ampliar muito mais as boas práticas do que estes episódios de intolerância e de violência. Temos de lhes dar atenção e perceber como é que podemos ajudar, com a linguagem da Igreja, neste caminho de correção fraterna. Não é pela violência, não é pela invasão. É preciso ouvir as pessoas, dar a conhecer a nossa cultura e dar a conhecer a cultura do outro”, declara.

Eugénia Quaresma entende que é preciso pensar a atualidade migratória à luz dos desafios dos dias de hoje e procurar pontes para o diálogo, em todos os setores da sociedade.

“Verifica-se algum desconhecimento. Nesse sentido, estamos a amadurecer essa ideia de aproximar, de conversar, de desmistificar o que possa ir no íntimo de algumas comunidades cristãs. Pois vemos as notícias em Portugal e também na União Europeia com respostas violentas àquilo que está a acontecer na nossa sociedade. Isso incomoda e é contra o Evangelho”, sublinha.

As organizações católicas que compõem o Fórum de Organizações para a Migração e Asilo vão elaborar um documento que agregue as posições defendidas pela Igreja no que se refere ao acolhimento de imigrantes, por forma a que o tema seja discutido nas paróquias e em cada comunidade local.