Autoeuropa garante 100% do salário e subsídio de turno a trabalhadores em "lay-off"

"Estas paragens de produção serão essenciais para iniciar um conjunto de investimentos cruciais para a produção de modelos futuros, assim como para a descarbonização da Volkswagen Autoeuropa, tendo em vista a redução do seu impacto ambiental, adaptação tecnológica e cumprimento das normas ambientais", lê-se no comunicado.

Segundo um comunicado da administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, a empresa e a Comissão de Trabalhadores (CT) acordaram o pagamento de um "complemento da contribuição retributiva legal a 80% da remuneração base, com os restantes 20% a serem compensados com `down days' (banco de horas)", que, como consta do Acordo de Empresa (AE), também são pagos na íntegra pela Autoeuropa.

Os trabalhadores da Autoeuropa em "lay-off" nas paragens previstas para junho e julho, no âmbito de uma reestruturação para produção de novos modelos e descarbonização da fábrica, vão receber 100% do salário e subsídio de turno, foi anunciado esta sexta-feira.

A empresa diz ainda que se trata do "primeiro passo para que a Volkswagen Autoeuropa reduza em cerca de 85% as emissões de CO2, alinhando-se desta forma com a estratégia 'Zero Impact Factory do Grupo Volkswagen'".

A Autoeuropa tinha informado a CT, no passado dia 9 de maio, de que pretendia avançar com conversações para a aplicação do "lay-off" num período de oito dias no mês de junho e de 13 dias no mês de julho, no âmbito da estratégia de modernização e descarbonização da fábrica de Palmela.

Como recorda o coordenador da CT, Rogério Nogueira, aquele órgão representativo dos trabalhadores advertiu, desde logo, a empresa, de que não iria aceitar penalizações salariais.

"A Comissão de Trabalhadores, com este entendimento, atingiu o principal objetivo que sempre defendeu, de garantir os 100% do salário dos trabalhadores. Tendo em conta o contexto da aplicação deste "lay-off", uma reestruturação da fábrica, nunca iríamos aceitar cortes nos salários", disse à agência Lusa Rogério Nogueira.

De acordo com um comunicado interno da CT, que também foi divulgado hoje, o pagamento do salário e subsídio de turno aos trabalhadores em "lay-off", será assegurado com o pagamento de 46,6% do salário e subsídio de turno pela Segurança Social, e de 33,4% pela empresa, sendo os restantes 20% compensados através de "down days", que, na prática, também são pagos pela Autoeuropa.