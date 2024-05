ASAE apreende mais de cinco toneladas de pescado congelado em Ílhavo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, mais de cinco toneladas de produtos de pesca congelados no valor de mais de 33 mil euros, foi este sábado revelado.

Em comunicado, a ASAE refere que desta ação resultou a instauração de um processo contraordenacional por falta de rastreabilidade de géneros alimentícios.

Foram aprendidos 5.140 quilos de produtos da pesca congelados e o valor total da apreensão ascende a 33.150 euros.

De acordo com esta autoridade, a operação de fiscalização e controlo decorreu através da Brigada Especializada das Indústrias de Produtos de Origem Animal, da Unidade Regional do Centro, na sequência de denúncias e respetivas investigações, a um entreposto frigorífico no concelho de Ílhavo.

A ASAE descreve que "durante a operação, foi possível verificar que o entreposto armazenava os produtos de origem animal sem qualquer marca de identificação, para posteriormente serem colocados no mercado".

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol da sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores", conclui.