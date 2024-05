SOS Racismo diz que Aguiar-Branco não tem condições para continuar presidente

A associação SOS Racismo defendeu hoje que o presidente da Assembleia da República não tem condições para continuar no cargo, depois de ter afirmado que o uso de linguagem que qualifica raças depreciativamente é admissível pela liberdade de expressão.

Em comunicado, a SOS Racismo "apela ao Ministério Público que instaure os procedimentos legalmente previstos para que as condutas em causa sejam devidamente investigadas", citando o previsto no Código Penal, no artigo 240.º, no que diz respeito ao crime de discriminação e incitamento ao ódio.

"A liberdade de expressão não pode, nunca, servir de biombo para legitimar o racismo, nem pode, nunca, estar acima da dignidade humana. O Presidente da Assembleia da República prestou, hoje, um péssimo serviço à democracia: legitimou que a Assembleia da República possa ser utilizada como um instrumento para discursos de ódio e práticas criminosas (...)", lê-se no comunicado.

O documento defende ainda que a atitude de Aguiar-Branco "acabou não só por legitimar todo o discurso de ódio da extrema-direita, como servirá para o amplificar" e que "é função do Presidente da Assembleia da República defender a Constituição, a lei e os direitos fundamentais de todas as pessoas -- sobretudo, o direito à dignidade humana".

Hoje, no parlamento, o líder do Chega, André Ventura, protagonizou um incidente ao questionar os 10 anos previstos para a construção do novo aeroporto, ao afirmar: "Podemos ser muito melhores que os turcos, que os chineses, que os albaneses, vamos ter um aeroporto em cinco anos".