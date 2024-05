Secretário de Estado acredita num acordo com forças de segurança

O secretário de estado da Administração Interna, Telmo Correia, disse esta sexta-feira que a negociação com os sindicatos da PSP e associações da GNR "não está fechada", acreditando ser possível chegar a um acordo com as forças de segurança.

"A negociação não está fechada e é possível ter acertos em relação àquilo que está em cima da mesa", disse o secretário de estado à Lusa, à margem de uma cerimónia comemorativa para celebrar 148.º aniversário do comando distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública.

Segundo o secretário de Estado, o Governo está "empenhado" em "valorizar e dignificar as carreiras das mulheres e homens que trabalham nas forças de segurança", nomeadamente no "plano remuneratório".

Telmo Correia mostra-se otimista quanto a um possível acordo, apesar da proposta apresentada pelo Governo não ter sido bem acolhida pelos sindicatos da PSP e associações da GNR, que a apelidaram de "ridícula" e "até no limite de inconstitucional".

"Nós estamos convencidos que no final deste processo será possível chegar a uma solução consensual e que representará uma valorização significativa no plano remuneratório e no suplemento de risco das forças de segurança", disse.

Nova reunião marcada para 22 de maio

O Governo apresentou uma proposta às associações socioprofissionais da GNR de atribuição de um suplemento de missão entre os 521 e os 720 euros e o fim do atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança.

Segundo a nova proposta, o novo suplemento de missão tem como referência o vencimento base do diretor nacional da PSP e comandante-geral da GNR e substitui o atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança, que inclui uma componente fixa de 100 euros e uma variável de 20% do salário base.

Com o fim o atual suplemento, há elementos nas forças de segurança que passam a ganhar menos, propondo para tal o Governo uma cláusula de salvaguarda para garantir um aumento mínimo de 150 euros.