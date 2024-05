Professora de Braga vence Global Teacher Prize Portugal

A professora Sofia Damiana Pires de Jesus, do Agrupamento de Escolas de Real, em Braga, venceu a edição portuguesa do Global Teacher Prize 2024.

A página dos candidatos refere que Sofia Jesus dá aulas ao 3.º ciclo do ensino básico desde 2001 e refere que a professora "descobriu a sua vocação durante o curso de Biologia na Universidade de Coimbra e, desde então, tem dedicado a sua carreira a inovar na educação".

"As práticas pedagógicas da professora Sofia são reconhecidas pela Direção-Geral da Educação como referências, nomeadamente no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular. Incorpora tecnologias avançadas como a Realidade Aumentada nas suas aulas para enriquecer o ensino das ciências. A sua abordagem inovadora também se reflete no desenvolvimento de cenários de aprendizagem que integram diversas competências e estilos de aprendizagem dos alunos, garantindo que cada um encontra o seu próprio caminho no processo educativo", lê-se no perfil.



A docente é conhecida por criar projetos que estimulam o interesse e a participação ativa dos estudantes. O projeto “Era uma vez… com ciência”, valeu-lhe o reconhecimento na 5ª Edição do selo Escola Amiga da Criança.

O concurso Global Teacher Prize Portugal atribui um prémio de 30.000 euros ao professor eleito em cada ano e dirige-se a todos os professores que exercem a profissão, do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade, nomeadamente do ensino público, privado, cooperativo ou especial.



A distinção tem como objetivo valorizar a profunda importância dos professores no desenvolvimento do nosso país e de cada comunidade onde está inserido.