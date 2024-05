Crianças que usam ecrãs à refeição estão mais propensas à obesidade

As crianças que utilizam ecrãs durante as refeições estão mais propensas a um aumento de peso significativo. As conclusões são de um estudo da Universidade do Minho que envolveu 735 crianças de 10 escolas do 1º ciclo no Norte de Portugal, entre os 6 e 10 anos de idade.

De acordo com o estudo, ficou demonstrado que as crianças que “usavam regularmente smartphones, TV ou outros dispositivos audiovisuais às refeições tinham mais 15% de probabilidade de excesso de peso ou obesidade”.

Segundo a investigadora Ana Duarte, da Escola de Enfermagem da UMinho, citada em comunicado, “as crianças não compreendem muitas vezes quando devem parar de comer ou quando estão saciadas, ou seja, continuam a comer só porque estão distraídas com os ecrãs, o que é perigoso para elas e mau para a sociedade”.

A investigadora assinala que “andamos constantemente ocupados e parece nem haver tempo para nos sentarmos juntos numa refeição em família”, alertando que “os pais têm de saber que o tempo de uso de ecrãs à refeição é um problema muito grave”.

Ana Duarte frisa ainda que “os resultados podem até subestimar a questão, caso alguns pais não tenham admitido no estudo que permitem o acesso a ecrãs eletrónicos ao pequeno-almoço, almoço ou jantar”.

De acordo com a investigadora, as crianças cujos pais seguem a dieta mediterrânica têm uma menor probabilidade de sofrer de excesso de peso/obesidade.

O mesmo sucede com crianças que estão mais tempo em família, que têm pais fisicamente ativos ou que têm hábitos saudáveis do deitar e da duração do sono por isso a investigadora propõe o reforço da literacia e das políticas de saúde, nomeadamente junto de professores, escolas e famílias.

A investigação foi apresentada esta semana no Congresso Europeu sobre Obesidade, em Veneza, Itália. O trabalho envolveu ainda Juliana Martins, Maria José Silva, Cláudia Augusto, Cristiana Lopes, Rafaela Rosário, todas da ESE-UMinho, Filomena Magalhães, do Centro de Investigação em Estudos da Criança da UMinho, e Silvana Martins, do ProChild - Laboratório Colaborativo Contra a Pobreza e a Exclusão Social.

O estudo insere-se no projeto científico BeE-school, que promove a literacia e os estilos de vida saudáveis em escolas vulneráveis e é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Tem coordenação de Rafaela Rosário e junta também outros investigadores como Beatriz Pereira, Paulo Novais e Henedina Antunes.

Os resultados provisórios do BeE-School vão ser divulgados esta sexta-feira, das 16h00 às 17h30, no webinar “Saúde pública hoje e no futuro: priorizando as crianças e a escola”.