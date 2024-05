Ministério da Educação diz que não há registo de agressão a menino nepalês. CEPAC participou caso às autoridades

O Ministério da Educação anunciou, ao início da noite desta quarta-feira, que identificou a escola onde decorreu a agressão a um menino nepalês, noticiada pela Renascença, mas que esta não tem registo de "qualquer ocorrência disciplinar".

Em comunicado, o Ministério afirma que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares "contactou os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do concelho de Lisboa, não tendo sido identificada por estes nenhuma situação semelhante" à noticiada pela Renascença.

"Após insistência", o Centro Padre Alves Correia (CEPAC) colaborou no apuramento do estabelecimento em causa, na Amadora. Segundo o Governo, a direção da escola informou que "os únicos alunos de nacionalidade nepalesa a frequentar o agrupamento estão no Ensino Secundário", disse ainda "desconhecer por completo o alegado episódio ou qualquer situação semelhante" e que não recebeu "qualquer participação sobre um ato idêntico".

"Não existe, por isso, qualquer ocorrência disciplinar registada", diz o Ministério da Educação.

À Renascença, a diretora do CEPAC declarou que, quando o caso aconteceu, há dois meses, não foi apresentada queixa às autoridades "por medo" dos pais e que a família pediu transferência do aluno por não se sentir "segura" na escola. Ana Mansoa classificou como "grave" a forma como a escola lidou com o caso, tendo desvalorizado e apenas avançado para a suspensão de um dos alunos por três dias.