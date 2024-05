Guardas prisionais descontentes com proposta da tutela para suplemento de risco

A ministra da Justiça apresentou esta quinta-feira aos guardas prisionais a mesma proposta de suplemento de risco apresentada na quarta-feira aos polícias, com valores que os sindicatos rejeitam, insistindo num suplemento de 15% do vencimento do diretor da Polícia Judiciária.

À saída da reunião com a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e onde também esteve presente a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, o dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, manifestou o descontentamento com a proposta, mesmo reconhecendo que "melhorou um bocadinho" em relação aos valores apresentados pela tutela na primeira reunião negocial.

A proposta apresentada esta quinta-feira duplicou o valor da garantia face à proposta anterior: em comparação com o subsídio que recebem atualmente, o governo propôs esta quinta-feira um aumento mínimo de 150€, em vez dos 75€ apresentados nas últimas negociações. Além disso, este documento prevê que valor do suplemento seja de 14% do vencimento para comissários, de 12% para chefias e de 10% para guardas, indexado ao vencimento base do diretor nacional da PSP.



"Fizemos questão de dizer à senhora ministra que não aceitamos. É uma ronda negocial, já temos reunião marcada para dia 27. (...) vão analisar a nossa proposta. Nós voltámos a insistir nos 15% do índice 115, ou seja, do vencimento do senhor diretor da Polícia Judiciária, para todos, nós exigimos não haver separação de categorias", disse Frederico Morais aos jornalistas, que relembrou que não foram os guardas prisionais "a criar o problema" e a "achar "que o risco de vida de um agente da autoridade correspondia a esse valor [atribuído à Polícia Judiciária]".