Citroën chama à oficina cerca de 15 mil carros em Portugal devido a problemas no airbag

A Citroën chama à oficina cerca de 15 mil carros dos modelos C3 e DS3, em circulação, em Portugal, por causa de problemas no airbag.

À Renascença, porta-voz da Stellantis, empresa que detém esta marca de automóveis, refere que a intervenção é gratuita e pode ser feita em 71 pontos de venda.

Dos veículos atualmente em circulação, 2.500 modelos já foram reparados, segundo a mesma fonte.

A Stellantis avisa, ainda, que esta falha é responsabilidade da empresa que produz os airbags - a Takata, marca que já teve problemas semelhantes nos seus produtos. Ou seja, há outros modelos que podem estar a ser afetados.

O gás dos airbags destes veículos está a deteriorar-se com o passar dos anos. Isto pode afetar peças do airbag que, depois, ao ser acionado em caso de acidente, pode lançar partículas que podem provocar ferimentos.

Em todo o mundo, tratam-se de 600 mil carros dos modelos C3 e DS3 que estão a ser chamados à oficina.

Este apelo foi feito em 20 países e abrange automóveis destes dois modelos produzidos entre 2009 e 2019.

Segundo a France Presse, a chamada de atenção está a ser feito em países do sul da Europa, do Médio Oriente e do Norte de África,

A chamada da Citroën foi enviada aos donos registados destes veículos no início de maio.



[Atualizado às 13h00 com dados relativos a Portugal]