Temperaturas descem. IPMA prevê queda de neve na Serra da Estrela

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira uma pequena descida da temperatura mínima que poderá levar à queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e, até ao meio da manhã, acima de 1400/1500 metros de altitude nas serras do extremo Norte.

As previsões apontam ainda para aguaceiros fracos, sendo mais frequentes e por vezes moderados no litoral a norte do Cabo Mondego e pouco prováveis na região Sul.

O vento será fraco a moderado de oeste/noroeste, por vezes forte nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul e, durante a tarde, na costa sul do Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 23ºC em Faro, e os 11ºC Guarda, e as mínimas entre os 12ºC, em Faro e Lisboa, e os 5ºC, na Guarda.