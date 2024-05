Proposta do Governo "não vai impedir protestos", avisam polícias

Os polícias dizem que a nova proposta do Governo “não vai impedir nenhum protesto” e ameaçam abandonar reuniões com a ministra da Administração Interna.

A Renascença sabe que Margarida Blasco aumentou a proposta de subsídio de risco, duplicando o valor apresentado na última reunião para uma componente mínima de 150 euros.

Um valor que Armando Ferreira, do Sindicato Nacional de Polícias, considera insuficiente: “Se a proposta do Governo for duplicar aquilo que apresentou na última reunião, de 75 para 150 euros, continuamos a considerar uma proposta que não honra a vida dos polícias”.

À entrada da reunião com a ministra, o responsável sindical ameaçou mesmo terminar o encontro caso a resposta não seja a que está à espera, que apresente um “sinal digno” e “valorize os profissionais de polícia”.

Paulo Santos, da Associação Sindical de Profissionais de Polícia, indica mesmo que o valor avançado pelo Governo esta quarta-feira “não vai impedir nenhum protesto”.

“Aliás, vai dar chama para que os polícias se mobilizem ainda mais. Alertava a ministra, e vou fazê-lo lá dentro se tiver oportunidade, que, com estes valores, estamos a alimentar a contestação dos polícias e de forma muito ilegítima”, indicou à entrada para a reunião com Margarida Blasco.

À porta, centenas de polícias concentraram-se na Praça do Comércio para contestar a proposta apresentada pelo Governo, com o apoio logístico do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia, que não tem direito a negociação com a tutela pelo reduzido número de associados.