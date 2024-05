Margarida Blasco volta a reunir com forças de segurança

Depois de Margarida Blasco ter apresentado há duas semanas uma proposta do Governo que desagradou totalmente aos elementos das forças de segurança, os sindicatos da PSP e associações da GNR voltam a reunir-se no Ministério da Administração Interna (MAI), numa altura em que já fizeram chegar ao Ministério uma contraproposta em que defendem um aumento de cerca de 600 euros através da alteração do atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança.

O porta-voz da plataforma que congrega 11 sindicatos da PSP e associações da GNR, Bruno Pereira, já avançou que a plataforma abandonará as negociações com o Governo caso não seja apresentada “uma nova proposta digna” por parte do MAI.

Para contestar a proposta apresentada pelo Governo, os polícias da PSP e GNR marcaram, através das redes sociais, uma concentração a partir das 14h00 na Praça do Comércio, em Lisboa, protesto que está a ser divulgado pelo "movimento inop" e conta com o apoio logístico do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia, que não tem direito a negociação com a tutela pelo reduzido número de associados.