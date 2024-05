Juiz conselheiro Cura Mariano é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça

O juiz conselheiro João Cura Mariano foi eleito, esta quarta-feira, presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), com 36 votos, vencendo na segunda volta a vice-presidente deste tribunal, Graça Amaral, que obteve 23 votos.

Em comunicado, o STJ indica que a cerimónia de tomada de posse será marcada após a publicação oficial dos resultados no Diário da República.

O novo presidente do STJ - eleito para um mandado de cinco anos - foi juiz do Tribunal Constitucional entre 2007 e 2016, passou pelos tribunais da Relação de Coimbra e do Porto e integrou o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.

Formado em Direito na Universidade de Coimbra, Cura Mariano, de 66 anos, sucede na presidência do STJ a Henrique Araújo, que deixa o cargo por ter atingido o limite de idade para a função: 70 anos.

O juiz conselheiro assume também, por inerência de funções, a presidência do Conselho Superior da Magistratura (CSM).