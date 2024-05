Governo promete avaliar com autarcas formas de utilizar terrenos da Portela

O ministro das Infraestruturas e Habitação prometeu esta terça-feira avaliar com autarcas, associações e até moradores formas de reutilizar os terrenos onde atualmente se localiza o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O Governo anunciou esta terça que o futuro aeroporto internacional de Lisboa ficará localizado no Campo de Tiro de Alcochete, prevendo que entre em funcionamento em 2034, data após a qual deverá ser desmantelado o atual Humberto Delgado.

"Aqueles solos, não tenhamos dúvidas, têm de ser descontaminados: houve uma infraestrutura aeroportuária que trabalhou ali durante quase uma centena de anos, mas é possível, vamos encontrar, em conjunto com os autarcas da região, com o Estado central, com as várias associações, com moradores do espaço envolvente, uma forma de reutilizar aquele espaço", assegurou.

Miguel Pinto Luz - que só respondeu a três perguntas da comunicação social e o primeiro-ministro fez apenas uma declaração - defendeu que, "em diálogo estreito com a Câmara Municipal de Lisboa, o Estado português, os vários ministérios", possa ser desenvolvida "uma nova centralidade" nos terrenos da Portela onde se localiza atualmente o aeroporto Humberto Delgado.