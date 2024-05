Aveiro "invadida" no Dia da Marinha

Aveiro, cidade da costa oeste, foi a escolhida este ano para as comemorações do Dia do Marinha marcadas por muitas atividades, exposições e até concertos.

O Navio-escola Sagres vai estar de portas abertas até dia 20, encontra-se atracado no Cais do Sal e pode ser visitado entre as 10h00 e as 18h00 - e, em alguns dias, até à noite.

“Em 87 anos de existência esta é a quarta vez que a embarcação está em Aveiro, mas a primeira vez que se encontra atracada mesmo às portas da cidade”, explica o comandante Sousa Luís, porta-voz da Marinha.

A partir desta quarta-feira abrem ao público várias exposições no edifício da antiga capitania com vários simuladores, por exemplo, o de um helicóptero naval ou de navegação num porto como se faz na ponte de um navio.

A torre de escalada dos fuzileiros costuma ser um dos pontos de atração dos mais jovens, mas há também atividades de combate à poluição no mar com recursos a meios usados pela Marinha.