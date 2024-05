Ana Jorge "indignada" com ministra do Trabalho

(em atualização)

Ana Jorge recusa as acusações de inação por parte da ministra do trabalho, Solidariedade e Segurança Social e mostrou-se indignada com as declarações de Maria do Rosário Ramalho. A provedora exonerada da Santa Casa da Misericórdia está a ser ouvida esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

Logo na sua primeira intervenção, onde é ouvida, entre vários temas, sobre a internacionalização dos jogos sociais e a situação financeira da instituição, Ana Jorge garantiu que “sempre serviu a causa pública com lealdade” e que, por isso, se sentiu “indignada perante as acusações” feitas pela ministra Maria do Rosário Ramalho.