Tráfico de droga. PSP do Porto apreende meio milhão de euros e Ferrari

A PSP do Porto deteve três suspeitos de tráfico de droga e apreendeu mais de meio milhão de euros em numerário no âmbito de uma operação realizada, no domingo, na Maia e em Gondomar, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, além do dinheiro, na operação foram também apreendidos veículos automóveis, entre os quais um Ferrari avaliado em 200 mil euros, bem como cocaína, heroína, haxixe e liamba.

Nesta operação, que visou pessoas que de forma organizada se dedicavam à prática do crime de tráfico de estupefacientes na Área Metropolitana do Porto, "foram realizadas três buscas domiciliárias, na Maia e em Gondomar", acrescentou.

Os três suspeitos, dois homens e uma mulher, são hoje presentes a tribunal para primeiro interrogatório, afirmou a fonte da PSP do Porto.