Novo aeroporto. ANA disponível para trabalhar "no imediato" na decisão do Governo

A ANA Aeroportos anunciou esta terça-feira que está disponível para trabalhar de imediato na decisão do Governo de avançar com um aeroporto em Alcochete e de aumentar a capacidade da Portela até à entrada em funcionamento da nova infraestrutura.

"A ANA -- Aeroportos de Portugal reitera o seu compromisso com o desenvolvimento do setor aeroportuário nacional em benefício do turismo e da economia e está inteiramente disponível para trabalhar, no imediato, nas soluções hoje apresentadas pelo Governo", referiu em comunicado, em comunicado enviado à Lusa.

Na sequência da posição do Governo hoje conhecida relativamente ao aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, a ANA garantiu que "vai dar seguimento ao processo de desenvolvimento desta decisão, nos termos do Contrato de Concessão".

A decisão aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros extraordinário inclui o aumento da capacidade do atual aeroporto Humberto Delgado, até à entrada em funcionamento da nova infraestrutura.