Mais de 700 condutores apanhados a usar telemóvel na condução em sete dias

Só nos últimos sete dias, as autoridades detetaram mais de 700 portugueses a usar telemóvel durante a condução. É o balanço da campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar” da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, da GNR e da PSP.

No período em que decorreu a campanha, as forças de segurança registaram 22.576 infrações, das quais 723 relativas ao uso indevido do telemóvel durante a condução.

No mesmo período, foram ainda registados mais de 2.700 acidentes dos quais resultaram 10 mortos, 57 feridos graves e 886 feridos ligeiros.

As vítimas mortais, nove homens e uma mulher, tinham idades compreendidas entre os 29 e os 92 anos e resultaram de quatro colisões, envolvendo seis veículos ligeiros, quatro motociclos e um velocípede, três despistes, envolvendo dois motociclos e um veículo ligeiro, e três atropelamentos, envolvendo dois veículos pesados e u veículo ligeiro.

Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja.

Em relação ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 22 acidentes, mais quatro vítimas mortais, mais 11 feridos graves e menos 8 feridos ligeiros.

A Campanha decorreu entre os dias 7 e 13 de maio e teve como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução.

De acordo com o comunicado das forças de segurança, a campanha insere-se no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, e foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização levadas a cabo pela GNR e pela PSP, em Alenquer, Almodôvar, Évora, Portalegre e Portimão.

Também foram realizadas ações de fiscalização e sensibilização nas regiões autónomas dos Açores da Madeira.

Foram sensibilizados 516 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas mensagens sobre os perigos do telemóvel durante a condução.

Durante as operações das Forças de Segurança, foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 4,6 milhões de veículos, 4,4 milhões dos quais pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

Em termos de fiscalização presencial, as Forças de Segurança procederam à fiscalização de 50,3 mil veículos.

Esta foi a quinta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2024. Até ao final do ano serão realizadas mais sete campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.