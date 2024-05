Criança agredida em Lisboa. Diretores escolares pedem "investigação urgente"

A alegada agressão a uma criança nepalesa numa escola pública da região de Lisboa tem de ser investigada “urgentemente”, defende na Renascença o presidente da Associação Portuguesa de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

Filinto Lima diz desconhecer o caso, mas não tem dúvidas de que o primeiro passo tem de ser "denunciar a situação e depois, com certeza, as autoridades competentes – que podem ser as CPCJ, ou o Ministério Público, tendo em conta a gravidade da situação - irão averiguar aquilo que se passou, mas a celeridade é bastante importante neste tipo de ações”.

Questionado sobre eventuais receios de uma generalização destes comportamentos nas escolas, Filinto Lima é perentório: “não podemos generalizar, mas temos de estar atentos, não podemos meter a cabeça debaixo da areia, fingindo que isto pode não existir”.