AIMA. “A gente não é bicho. Somos seres humanos”

Mais de uma centena de imigrantes estavam, esta terça-feira, à porta da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, em Lisboa.

Há quem tenha chegado mesmo na segunda-feira à noite. Dormiram no chão, vestidos com mais roupa do que o habitual, para conseguirem suportar o frio. E há mesmo quem tenha chegado a meio da madrugada e não tenha vindo sozinho. É o caso de Fátima Pereira, que está com o filho de ano e meio ao colo, para conseguir cartão de residência CPLP.

“Estou nesta luta porque eu tenho que viajar. Estou mesmo muito, mas muito preocupada, porque eu tenho que voltar para Angola e não consigo voltar sem o meu bebé. E se o meu bebé for comigo para Angola, já não consegue regressar”, conta à Renascença.