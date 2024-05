"Agora está do lado dos sindicatos aproximarem-se do governo", diz ministro da Educação

O ministro da Educação diz que o Governo já cedeu com a contraproposta apresentada esta segunda-feira, e que agora devem ser os sindicatos a aproximarem-se do Executivo.

Fernando Alexandre apresentou propôs esta segunda-feira às estruturas sindicais dos professores uma recuperação do tempo de serviço de 25% nos primeiros dois anos, 20% no terceiro e 15% no quatro e quito anos. O prazo para o descongelamento total continua, por isso, nos cinco anos e o governo insiste que o processo só comece em setembro.

Apesar de não considerarem a proposta ideal, os sindicatos assinalaram o esforço do governo em se aproximar das suas reivindicações - e, por isso, o ministro diz que o esforço nas próximas reuniões deve vir dos professores.

“Eu diria que está do lado dos sindicatos aproximarem-se da proposta do Governo. Isto é uma negociação, tem de haver um esforço de ambas as partes. O Governo deu um passo no sentido da aproximação e agora aguardamos que os sindicatos, tenham a mesma reciprocidade”, defendeu.