Absolvido piloto que aterrou de emergência na Caparica e matou duas pessoas

O piloto instrutor acusado de dois homicídios por negligência, na sequência de uma aterragem de emergência a praia de São João da Caparica, em Almada em agosto de 2017, após uma falha de motor, foi absolvido esta terça-feira pelo Tribunal de Almada.

O piloto instrutor, único arguido no processo, era acusado de condução perigosa de meio de transporte por ar e de dois crimes de homicídio por negligência, mas foi absolvido pelo tribunal que considerou que o instrutor adotou procedimentos e tentou evitar o acidente.

De acordo com a SIC Notícias, a juíza alegou a falta de alternativa do piloto que, segundo apontou, apenas tinha como "solução" a aterragem nas praias de São João, já que "não era viável o regresso da aeronave ao aeródromo de Cascais" e que "não era praticável a amaragem", devido à falha do motor.

A aterragem de emergência provocou a morte de uma menina de oito anos e de um homem de 56, que se encontravam na praia de São João da Caparica, pelo que o Ministério Público pedia a condenação do arguido por considerar que este optou por trocar os riscos do acidente dos dois tripulantes da aeronave — no caso de uma aterragem noutro local ou de uma amaragem - pela "morte segura de outros", ao aterrar numa praia com centenas de pessoas.

[Em atualização]