T-shirt com cores da bandeira ucraniana gera polémica nas redes sociais

O El Corte Inglés teve à venda uma t-shirt infantil, da marca Gocco, que apresentava um grafismo que se assemelhava à bandeira ucraniana - azul e amarelo - , mas com dois riscos vermelhos por cima em forma de cruz. A imagem gerou polémica nas redes sociais e a marca recebeu várias queixas através de comentários.

Na sua conta oficial da rede social X, o El Corte Inglés emitiu um comunicado, no qual refere que "lamentam ter ofendido algumas pessoas" e garante que "os desenhos da marca são realizados com muito carinho e respeito por todas as comunidades e países".



Os desenhos são criados seguindo os valores como a paixão pela moda, qualidade e família, sempre na tentativa de transmitir espontaneamente e a naturalidade de ser criança”.

"O El Corte Inglés e a Gocco lamentam ter ofendido algumas pessoas, sem ter essa intenção", lê-se ainda na publicação, que acrescenta que "a marca tem apresentado produtos similares aos do modelo, mas noutras cores".