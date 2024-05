Jovens portugueses entre os que têm mais vontade de votar ao nível da UE

Os jovens portugueses são dos que têm mais vontade de participar nas eleições para o Parlamento Europeu (PE) entre os países da União Europeia (UE), de acordo com um Eurobarómetro divulgado esta segunda-feira.

No inquérito sobre juventude e democracia, feito por ocasião das eleições europeias, entre 06 e 09 de junho nos 27 Estados-membros da UE, seis em dez (64%) dos jovens europeus têm intenção de votar no sufrágio.

Os portugueses estão entre os que têm mais vontade de participar nas eleições (77% dos jovens nacionais sabem que têm idade para votar e querem fazê-lo) e apenas 5% sabem que têm idade para votar, mas não o vão fazer.

Só a Roménia ultrapassa Portugal, com 78% dos jovens com intenção de participar no sufrágio para decidir a futura composição do PE.

Malta (47%), Letónia (46%) e o Luxemburgo (41%) são os países com as menores percentagens de eleitores jovens com idade para votar e que pensam fazê-lo.

Na Bulgária, Letónia, Luxemburgo, Malta e Países Baixos, um em cada cinco jovens que participaram nesta estatística responderam que não estão a pensar votar.

Entre os jovens portugueses responderam no inquérito, 39% responderam que estão preocupados com a preservação da paz e o reforço da segurança internacional, assim como a cooperação entre países

Questionados sobre como têm consciência de maneiras de participar na União Europeia, a maioria dos jovens europeus que respondeu ao inquérito (46%) disseque era possível fazê-lo através das eleições europeias e 24% apontou as redes sociais das instituições da UE e plataformas como o Portal Europeu da Juventude.

Responderam a este inquérito jovens portugueses entre os 15 e os 30 anos, num total de 1.023 entrevistas (de um total de 26.189 ao nível da UE), entre 04 e 12 de abril de 2024.