FNE vai apresentar contraproposta e considera positivo avanço nas negociações

A Federação Nacional da Educação (FNE) anunciou esta segunda-feira que vai apresentar ao Governo uma contraproposta sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores para ser debatida na próxima semana, considerando positivo o avanço registado nas negociações.

Após a ronda negocial que decorreu esta segunda, o secretário-geral da FNE adiantou que houve uma evolução na proposta do Ministério da Educação, mas que "não vai ainda completamente ao encontro das reivindicações" da federação.

"De qualquer das formas, assinalamos como positivo este avanço da parte do Ministério da Educação e o compromisso que foi manifestado já hoje na reunião para podermos enviar uma nova contraproposta", referiu Pedro Barreiros.

Segundo o dirigente sindical, em relação à proposta inicial, de recuperação do tempo de serviço de seis anos, seis meses e 23 dias ao ritmo de 20% ao ano, o Governo avançou agora com uma solução que prevê os mesmos cinco anos, mas com 25% no primeiro e segundo anos e 20% no terceiro e 15% no quarto e quinto anos.