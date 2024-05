Chuva está de volta com descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma mudança do estado tempo, influenciado pelo posicionamento de uma depressão junto às ilhas Britânicas, que irá induzir um fluxo de norte, trazendo uma massa de ar mais fresca sobre a Península Ibérica.

A semana inicia-se com a passagem de um sistema frontal esta segunda-feira, esperando-se a ocorrência de períodos de precipitação fraca ao longo de toda a semana, com estas situações a ocorrerem quase sempre a norte do sistema montanhoso Montejunto–Estrela.

Para esta segunda-feira, as previsões apontam para céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde e períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde.

O vento será fraco a moderado de sudoeste, rodando gradualmente para noroeste a partir da tarde, soprando por vezes forte nas terras altas.

Na terça-feira, o céu deverá apresentar-se muito nublado, prevendo-se aguaceiros fracos, mais prováveis no litoral, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde.

Em termos de temperaturas, a semana deverá começar com uma descida dos valores que deverão oscilar ao longo da semana, estando abaixo, mas próximos dos valores climatológicos esperados para o mês de maio.

De acordo com o IPMA, a temperatura máxima deverá variar entre 14°C e 25°C nas regiões do interior Norte e Centro, na região sul variará entre 19°C e 28°C e nas zonas litorais teremos temperaturas máximas entre 17°C e 26°C.

Quanto à temperatura mínima no território continental, deverá situar-se entre 4°C e 10°C nas regiões do interior Norte e Centro, na região Sul deverá ficar entre 7°C e 11°C e nas zonas litorais os valores deverão oscilar entre 10°C e 15°C.