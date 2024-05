Câmara de Lisboa quer alienar terrenos para reforçar investimento na habitação

"Nós queremos sempre em todas as zonas da cidade todo o tipo de investimento, público, privado e cooperativo, idealmente. No fundo, o que nós estamos a tentar fazer nestes territórios é equilibrar com algum investimento privado", apontou a autarca.

Nesse contexto, uma das zonas que a Câmara de Lisboa pretende ver intervencionada é a das Olaias, na freguesia da Penha de França, onde será alienado um terreno de mais de 60 mil metros quadrados, para usos de habitação, comércio, serviços e equipamentos de utilização coletiva.

"A zona das Olaias é uma zona da cidade que tem ficado esquecida. Queremos mesmo uma injeção de investimento naquela zona, público e privado, que consiga realmente tornar aquela zona uma coisa muito melhor", apontou.

Entretanto, o Bloco de Esquerda de Lisboa, numa nota enviada à Lusa, classifica esta proposta de "imoral" e anunciou o seu voto contra na reunião privada de terça-feira.

Citando a vereadora única do Bloco de Esquerda, Beatriz Gomes Dias, o partido considera que ao apresentar esta proposta a autarquia está a desistir "da construção de mais de 1.150 casas públicas, vitais para combater a crise na habitação e baixar o preço das rendas".

"A proposta de alienação destes sete terrenos, muitos no centro da cidade, é tão má que só pode merecer o chumbo de todas as forças políticas. A sua aprovação significa que o município perde o pouco património que tem para enfrentar a crise na habitação", criticam os bloquistas.

Confrontada com estas críticas, a vereadora da Habitação argumentou que foi o atual executivo que mais investiu em habitação pública.

"Não há investimento público desta natureza, como nós estamos a fazer, desde os anos 90. Na última década venderam sempre mais propriedade do que o dinheiro que investiram. 2020 foi o primeiro ano, o primeiro da última década, em que finalmente se investiu mais do que se vendeu", apontou.

O executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) - que são os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta -, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.