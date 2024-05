Arranca campanha eleitoral para regionais antecipadas na Madeira

A campanha eleitoral para as eleições legislativas regionais antecipadas na Madeira começa hoje, envolvendo 14 candidaturas - 13 partidos únicos e uma coligação de dois partidos - que vão a votos em 26 de maio.

Segundo os orçamentos consultados pela Lusa, as 14 candidaturas preveem gastar um total de 949.678,34 euros na campanha que irá decorrer até dia 24.

Em disputa nas eleições de dia 26 estão os 47 lugares do hemiciclo da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e, segundo dados do Ministério da Administração Interna, até terça-feira estavam recenseados para votar 254.522 eleitores.

As antecipadas de 26 de maio ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP) foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

O PSD sempre governou no arquipélago e venceu com maioria absoluta 11 eleições entre 1976 e 2015.

No último ato eleitoral para a composição do parlamento da Madeira (legislatura 2023-2027), concorreram 11 partidos únicos e duas coligações de dois partidos cada, tendo sido eleitos representantes de nove forças: PSD (20 deputados), PS (11), JPP (cinco), Chega (quatro), CDS-PP (três), PCP (um), IL (um), PAN (um) e BE (um).