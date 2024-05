PJ detém homem de 53 anos por fortes indícios de crimes de violação em Loulé

Um homem de 53 anos foi detido por fortes indícios da prática dos crimes de violação, no concelho de Loulé (Faro), este ano e em 2023, e vai ficar em prisão preventiva, informou hoje a Polícia Judiciária.

"As agressões sexuais terão ocorrido com duas vítimas, de 17 e 29 anos, em ambiente controlado pelo detido, que havia tido um relacionamento com a mãe de uma delas, em ocasiões em que se encontravam sozinhos", lê-se num comunicado da PJ.

Ainda de acordo com a PJ, o suspeito aproveitou-se do facto de as duas vítimas "apresentarem algumas limitações no seu desenvolvimento cognitivo, procurando assim obter o silêncio relativamente aos factos praticados".

"O conjunto de diligências realizadas pela diretoria do sul da PJ permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios, culminado na detenção do suspeito", acrescenta a PJ.

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou em prisão preventiva, é ainda indicado na nota.