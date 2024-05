Montenegro diz estar preparado para "corrida de fundo"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmou, usando metáforas desportivas, que este Governo vai cumprir a legislatura até ao fim e lembrou que o primeiro mês de governação da AD só termina no domingo.

"Este Governo só ficou investido na plenitude das suas funções no dia 12 de abril. Portanto só faz 30 dias no domingo. Eu sei que parece que já tínhamos a obrigação de fazer aquilo que devia ter sido feito em 30 anos, mas mesmo assim assumimos a responsabilidade", disse Montenegro, durante o jantar do 21.º aniversário da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), que decorreu na sexta-feira, em Espinho.

Estas declarações surgiram depois de, há uma semana, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, ter feito um balanço negativo dos primeiros 30 dias de governação AD, considerando ser o pior arranque de governação de que tem memória.

Perante uma plateia de atletas olímpicos de várias gerações, o primeiro-ministro disse ainda estar preparado para "uma corrida de fundo".

"Eu sei que há aqui especialistas no 'sprint', mas nós somos mais da maratona, somos mais corredores de fundo. Preparem-se para a corrida de fundo. Nós estamos aqui para correr até ao final e para atingir o objetivo", afirmou.

Montenegro comparou ainda a sua vida atual com os atletas olímpicos que "têm de estar concentrados em fazer o melhor, para ganhar".

"A vida que me trouxe até às funções que hoje desempenho é mais ou menos a mesma coisa. Entrei no campo, entrei na pista e já não olho para o lado, nem olho para trás, só olho para a frente. Ao ver o vosso espírito, eu inspiro-me e quero que o povo português se inspire convosco, na vossa capacidade", concluiu.

O jantar do 21.º aniversário da AAOP contou com a presença de mais de uma centena de atletas olímpicos nacionais de várias gerações, entre os quais Fernanda Ribeiro e os gémeos Domingos e Dionísio Castro.

Um dos momentos altos da noite foi a entrega da medalha de mérito desportivo do Governo a quatro atletas olímpicos, designadamente ao ginasta Joaquim Granger, aos jogadores de voleibol de praia Miguel Maia e João Brenha e ao atleta José Carvalho.

Foram ainda homenageados vários olímpicos espinhenses.