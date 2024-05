Incêndio na Galiza. Fumos tóxicos motivam alerta em Valença e Vila Nova de Cerveira

De acordo com a Câmara de Valença, as chamas estão a consumir fertilizantes químicos, como adubos com “alto teor nocivo”.

A autarquia minhota pede aos locais que evitem “a exposição aos fumos que, potencialmente, possam vir a alcançar o concelho”.

“Trata-se de um incêndio que está a consumir produtos químicos, nomeadamente adubos, com elevado teor nocivo. Evite a exposição ao fumo, feche as janelas e entradas de ar. Em caso de algum sintoma respiratório ligue 112”, lê-se na publicação.

Por sua vez, a Câmara de Cerveira pede aos locais “que mantenham as janelas e portas fechadas, assim como evitem a exposição/circulação desnecessária no exterior nas próximas horas”.

Segundo o jornal digital Galiza24, a junta galega já ativou um plano de emergência.

No local do incêndio, estão mobilizados bombeiros do Baixo Miño, Mogazo, Ribadumia e também as corporações portuguesas de Valença e Caminha.