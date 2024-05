Homem morre colhido por comboio na Linha do Norte em Valadares

Um homem morreu ao início da tarde deste sábado depois de ter sido colhido por um comboio na Linha do Norte, perto da estação de Valadares, em Vila Nova de Gaia, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Porto, o alerta para o acidente foi dado pelas 13h22 e a linha esteve cortada entre a hora do acidente e as 14h42.

Ao local, acorreram os Bombeiros de Valadares, os Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Gaia, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e ainda elementos da Infraestruturas de Portugal.