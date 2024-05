Sindicato dos Funcionários Judiciais acusa Ministério de deriva esclavagista

O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais apontou esta sexta-feira ao Governo "uma deriva esclavagista" nas negociações salariais, apelou ao reforço urgente do financiamento da Justiça e defendeu a greve como "um grito de desespero" e "o único recurso possível".

No discurso de abertura do 9.º Congresso Nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que decorre em Anadia, Aveiro, até domingo, o presidente António Marçal sublinhou a perda continuada de recursos humanos na carreira ao longo dos últimos anos.

Justificou a perda de recursos humanos com questões salariais, como um ordenado base de entrada pouco superior ao salário mínimo nacional, o que torna a carreira pouco atrativa para reter profissionais ou motivar novas entradas, bem como com aposentações ou saídas para outras carreiras no Estado.

António Marçal apontou um "estado de rutura" nos serviços, que atribuiu a "muita incompetência junta".