Proprietários apontam falha ao Governo nos "assuntos verdadeiramente importantes" sobre habitação

A Associação Nacional de Proprietários (ANP) considerou esta sexta-feira que as 30 medidas anunciadas pelo Governo para a habitação não contemplam os "assuntos verdadeiramente importantes", realçando que sobre o arrendamento urbano "dá ideia que há um desconhecimento da matéria".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que a nova estratégia para a habitação, que integra um conjunto de 30 medidas, pretende "restabelecer a confiança" dos portugueses, contrariamente ao programa do anterior Governo, que "ainda estava em gestação e já tinha sido condenado ao insucesso".

Para António Frias Marques, presidente da ANP, o comunicado do Governo divulgado hoje para o setor da habitação é omisso nos "assuntos verdadeiramente importantes".

"A ideia que dá é que em relação ao arrendamento urbano, que é aquilo que mais nos diz respeito, é que há um desconhecimento daquilo que se passa", frisou à agência Lusa.

António Frias Marques apontou que, sobre as obras de reabilitação, "afirma-se que há uma redução do IVA para a taxa mínima de 6%", sublinhando que a medida "já existia".

O presidente da ANP abordou também a vontade do Governo em devolver a confiança no arrendamento, com medidas como a "revogação do arrendamento forçado" ou da "garantia e substituição do Estado como arrendatário".