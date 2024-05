Enfermeiros ​do setor público em greve esta sexta-feira

Os enfermeiros do setor público fazem esta sexta-feira uma greve de 24 horas, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

A paralisação, que deverá afetar em especial centros de saúde cirurgias programadas, faz-se por "aumentos salariais, pagamento de retroativos e adoção de medidas que permitam a retenção de profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Em declarações à Renascença, a presidente do SEP, Guadalupe Simões, explica que "há vários problemas por resolver", como "o pagamento dos retroativos desde 2018, ainda decorrente da contagem de pontos, os critérios para efeitos de aposentação dos enfermeiros e medidas que permitam a retenção de profissionais no SNS, tendo em conta o fluxo de saídas, não só para fora do país, mas essencialmente pedidos de exoneração para abandono da profissão".

"A pressão sobre os enfermeiros que, neste momento, estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde tem vindo a aumentar", denuncia.

Para além da greve, está marcada uma concentração no Campo Pequeno, em Lisboa, com desfile até ao Ministério da Saúde.

A 27 de maio haverá nova reunião com o Ministério da Saúde - será a segunda ronda negocial desde a tomada de posse do Governo AD.