PS Açores volta a alertar para isolamento da ilha do Corvo por falta de ligações aéreas

O PS/Açores voltou esta quinta-feira a alertar para o isolamento da ilha do Corvo por falta de ligações aéreas e pediu ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) que resolva a situação que afeta a mais pequena ilha do arquipélago.

"A ilha do Corvo está novamente isolada devido à falta de ligações aéreas, por indisponibilidade de aeronave", alertou esta quinta-feira o deputado socialista Lubélio Mendonça, eleito pelo Corvo.

O deputado, citado numa nota de imprensa do PS, refere que a situação se "repete pela terceira vez nestes últimos 30 dias", depois de um dos dois aviões Dash Q-200 da SATA Air/Açores ter "estado em pintura, ter avariado uma semana depois e ter avariado agora, novamente".

Assim, a ilha do Corvo "está isolada, novamente, há três dias", uma vez que "a região só tem, neste momento, outro avião Dash Q-200 a funcionar", salienta, lamentando que a situação se esteja a tornar recorrente e a "sacrificar a ilha do Corvo".

O aparelho Dash Q-200 é a única aeronave capaz de aterrar na pista do Corvo.

"Novamente temos passageiros retidos, que querem, ou precisam mesmo, de viajar de ou para a ilha do Corvo. E não vemos o Governo [Regional] a fazer nada para resolver a situação. Apenas aguarda, como se as coisas se resolvessem por si", lamenta ainda o socialista.

Segundo o PS/Açores, o grupo parlamentar irá "exigir respostas e responsabilidades", submetendo no parlamento regional "mais um requerimento sobre esta questão, esperando respostas rápidas" por parte do executivo.

"Queremos saber as datas da realização das manutenções dos aviões Dash-200, queremos saber se estão efetivamente a ser realizadas. E queremos também saber se o Governo Regional pretende substituir estas aeronaves em breve, dado o elevado número de avarias que têm sofrido nos últimos tempos", refere Lubélio Mendonça.

Para o deputado, a atual situação "não pode continuar, porque está a prejudicar gravemente as pessoas e as empresas da ilha do Corvo".

"É lamentável o estado de abandono em que se encontra a ilha do Corvo e os seus habitantes, fruto da inoperância deste Governo Regional do PSD/CDS/PPM", acrescenta Lubélio Mendonça.