Polícias propõem ao Governo subsídio de risco acima dos 700 euros

Os sindicatos e associações sindicais de PSP e GNR chegaram a consenso quanto à proposta que vão avançar na próxima reunião do Ministério da Administração Interna de dia 15 de maio, com um subsídio de risco no valor de 713 euros, com extinção da atual taxa fixa de 100 euros.

Esta tarde, elementos da plataforma que congrega os sindicatos e associações da PSP e GNR estiveram reunidos e ameaçaram abandonar as negociações caso o MAI não apresente uma nova proposta na próxima semana que vá ao encontro das exigências.

Bruno Pereira, porta-voz, avisou que PSP e GNR vão abandonar as negociações com o Governo “se não houver por parte do MAI" uma proposta com "bom senso" e que se aproxime dos valores que defendem para o suplemento de missão.

Segundo a proposta, a plataforma propõe “tendencial paridade” entre forças de segurança e mantém a “componente variável de 20% sobre a remuneração base do servidor”.

A esta acresce uma “compensação e valorização inerentes à condição policial, em especial o risco, de cariz universal e equitativo, de valor igual a 1,4 o valor do Índice de Apoios Sociais (€712,96) efetivada com a extinção da atual componente fixa de €100”.

Este aumento tem ainda efeitos retroativos, desde 1 de janeiro de 2023, altura em que entrou em vigor o subsídio de risco da Polícia Judiciária.

A proposta que o MAI lançou inicialmente, que a plataforma considerou "inaceitável e vexatória", propunha um novo suplemento de missão para os elementos da PSP e da GNR de entre 365,13 e 625,94 euros.

O suplemento proposto tem como referência os vencimentos base do diretor-nacional da PSP e do comandante-geral da GNR e substitui o atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança.

Com este novo suplemento de missão, os oficiais passariam a ter um suplemento de missão de 12% da remuneração base do diretor nacional da PSP e do comandante da GNR, que é de é de 5.216,23 euros, enquanto a percentagem para os chefes da PSP e sargentos da GNR é de 9% e para os agentes e guardas é de 7%.