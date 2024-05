​Polícias acenam com abandono de negociações sobre suplemento de risco

A plataforma de sindicatos e associações da PSP e da GNR desenhou uma nova proposta sobre o pagamento do suplemento de risco aos polícias e guardas, como acontece na Polícia Judiciária. O consenso foi alcançado entre as várias estruturas depois de mais de duas horas de encontro.

No fim da reunião, o porta-voz da plataforma, Bruno Pereira, recusou divulgar os pormenores “por retidão e lealdade” para com a tutela, a quem vão fazer chegar o documento ainda esta quinta-feira ou, o mais tardar, amanhã.

Antes da entrada para a reunião, Bruno Pereira avançava que 15% do valor dos salários seria um ponto de partida.

O porta-voz da plataforma espera que o documento seja bem acolhido pela ministra da Administração Interna.

“Se a [contra] proposta que a senhora ministra tiver para apresentar dia 15 for abaixo do mínimo do limiar da dignidade os sindicatos e as associações não estão dispostos a negociar o que não é negociável”, assegura.

Bruno Pereira garante que a proposta que vão levar ao Ministério da Administração Interna “trará dignidade a todos os profissionais das forças de segurança” e que é uma proposta “consensualizada” que demonstra “uma vontade una”.

"O valor que iremos negociar será um valor igual para todos, independenmtente da categoria, será um valor igual para todos os polícias e militares", acrescenta Bruno Pereira.